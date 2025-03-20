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Лишь один из ТОП-клуба. Ла Лига назвала претендентов на лучшего тренера марта

Испания

Три варианта

Лишь один из ТОП-клуба. Ла Лига назвала претендентов на лучшего тренера марта

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ла Лига назвала претендентов на лучшего тренера марта.

Болельщикам предложены три кандидата:

  • Ханси Флик ("Барселона") – 2 победы в двух матчах против "Атлетико" и "Реал Сосьедада";
  • Клаудио Хиральдес ("Сельта") – ничья против "Жироны" и победы против "Леганеса" и "Вальядолида";
  • Мануэль Пеллегрини ("Бетис") – 3 победы над "Реалом", "Лас-Пальмасом" и "Леганесом".

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Напомним, что "Барселона" не сыграла матч против "Осасуны" 8 марта из-за смерти клубного врача.

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Мануэль Пеллегрини Ла Лига Ханси Флик
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Источник:
La Liga
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Барсeлонец
20.03.2025 в 18:38
Флик ессессно.
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Комментарии 1
avatar
Барсeлонец
20.03.2025 в 18:38
Флик ессессно.
Ответить
0
0

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