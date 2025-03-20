Лишь один из ТОП-клуба. Ла Лига назвала претендентов на лучшего тренера марта

Ла Лига назвала претендентов на лучшего тренера марта.

Болельщикам предложены три кандидата:

Ханси Флик ("Барселона") – 2 победы в двух матчах против "Атлетико" и "Реал Сосьедада";

Клаудио Хиральдес ("Сельта") – ничья против "Жироны" и победы против "Леганеса" и "Вальядолида";

Мануэль Пеллегрини ("Бетис") – 3 победы над "Реалом", "Лас-Пальмасом" и "Леганесом".

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Напомним, что "Барселона" не сыграла матч против "Осасуны" 8 марта из-за смерти клубного врача.