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Лишь один из ТОП-клуба. Ла Лига назвала претендентов на лучшего тренера марта
Три варианта
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ла Лига назвала претендентов на лучшего тренера марта.
Болельщикам предложены три кандидата:
- Ханси Флик ("Барселона") – 2 победы в двух матчах против "Атлетико" и "Реал Сосьедада";
- Клаудио Хиральдес ("Сельта") – ничья против "Жироны" и победы против "Леганеса" и "Вальядолида";
- Мануэль Пеллегрини ("Бетис") – 3 победы над "Реалом", "Лас-Пальмасом" и "Леганесом".
???? Hansi Flick (@FCBarcelona_es)— LALIGA (@LaLiga) March 19, 2025
???? Claudio Giráldez (@RCCelta)
???? @Ing_Pellegrini (@RealBetis)
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Напомним, что "Барселона" не сыграла матч против "Осасуны" 8 марта из-за смерти клубного врача.
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