Вингер "Жироны" выбыл почти на полгода.

Испанский клуб сообщил, что утром 20 марта вингер Брайан Хил перенёс операцию на боковой коллатеральной связке правого колена.

Футболист выбыл на 4-5 месяцев.

Брайан Хил отыграл 78 минут в матче против "Эспаньола". На следующий матч против "Валенсии" вингер был вне заявки.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В июле 2024 года "Жирона" арендовала Брайана Хила у "Тоттенхэма" на год. Вингер сыграл 32 матча за испанский клуб, в котором забил 4 гола и сделал 3 ассиста.