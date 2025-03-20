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Вингер Жироны выбыл почти на полгода
Скорейшего восстановления
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Жироны" выбыл почти на полгода.
Испанский клуб сообщил, что утром 20 марта вингер Брайан Хил перенёс операцию на боковой коллатеральной связке правого колена.
Футболист выбыл на 4-5 месяцев.
Брайан Хил отыграл 78 минут в матче против "Эспаньола". На следующий матч против "Валенсии" вингер был вне заявки.
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В июле 2024 года "Жирона" арендовала Брайана Хила у "Тоттенхэма" на год. Вингер сыграл 32 матча за испанский клуб, в котором забил 4 гола и сделал 3 ассиста.
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