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Реал планирует подписать новый контракт со своим ветераном

Испания

Модрич, похоже, останется в испанском топ-клубе

Реал планирует подписать новый контракт со своим ветераном

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный полузащитник "Реала" Лука Модрич, вероятно, продолжит свою карьеру в мадридском клубе.

По информации Николо Скиры, хорват и "Реал" достигли договоренности о подписании нового контракта до лета 2026 года.

39-летний Модрич, чей текущий контракт истекает этим летом, присоединился к испанскому клубу из "Тоттенхэма" в 2012 году за 35 млн евро.

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Лука Модрич Реал (Мадрид)
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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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