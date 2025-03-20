Реал планирует подписать новый контракт со своим ветераном

Легендарный полузащитник "Реала" Лука Модрич, вероятно, продолжит свою карьеру в мадридском клубе.

По информации Николо Скиры, хорват и "Реал" достигли договоренности о подписании нового контракта до лета 2026 года.

39-летний Модрич, чей текущий контракт истекает этим летом, присоединился к испанскому клубу из "Тоттенхэма" в 2012 году за 35 млн евро.