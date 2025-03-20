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Реал планирует подписать новый контракт со своим ветераном
Модрич, похоже, останется в испанском топ-клубе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный полузащитник "Реала" Лука Модрич, вероятно, продолжит свою карьеру в мадридском клубе.
По информации Николо Скиры, хорват и "Реал" достигли договоренности о подписании нового контракта до лета 2026 года.
39-летний Модрич, чей текущий контракт истекает этим летом, присоединился к испанскому клубу из "Тоттенхэма" в 2012 году за 35 млн евро.
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Источник:Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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