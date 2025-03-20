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Карвахаль рассказал о своем восстановлении после травмы
Теперь, когда я работаю на поле, я чувствую себя ближе к возвращению (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Правый защитник мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль рассказал о своем восстановлении после травмы крестообразных связок колена, которую он получил в октябрьском матче против "Вильярреала" (2:0).
"Теперь, когда я работаю на поле, я чувствую себя ближе к возвращению.
Я никогда не думал, что буду чувствовать себя так после очень легкой индивидуальной тренировки", - сказал Карвахаль.
Добавим, что Дани в текущем сезоне сыграл 11 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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