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Карвахаль рассказал о своем восстановлении после травмы

Испания

Теперь, когда я работаю на поле, я чувствую себя ближе к возвращению (с)

Карвахаль рассказал о своем восстановлении после травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Правый защитник мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль рассказал о своем восстановлении после травмы крестообразных связок колена, которую он получил в октябрьском матче против "Вильярреала" (2:0).

"Теперь, когда я работаю на поле, я чувствую себя ближе к возвращению.

Я никогда не думал, что буду чувствовать себя так после очень легкой индивидуальной тренировки", - сказал Карвахаль.

Добавим, что Дани в текущем сезоне сыграл 11 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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Реал (Мадрид) Даниэль Карвахаль
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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