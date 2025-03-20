Правый защитник мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль рассказал о своем восстановлении после травмы крестообразных связок колена, которую он получил в октябрьском матче против "Вильярреала" (2:0).

"Теперь, когда я работаю на поле, я чувствую себя ближе к возвращению.

Я никогда не думал, что буду чувствовать себя так после очень легкой индивидуальной тренировки", - сказал Карвахаль.