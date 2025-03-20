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Рюдигер высказался о своем будущем в Реале

Испания

В футболе никогда не знаешь, что произойдет (с)

Рюдигер высказался о своем будущем в Реале

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник мадридского "Реала" Антонио Рюдигер рассказал о своих планах на будущее.

"В футболе никогда не знаешь, что произойдет, но в "Реале" я действительно счастлив. Я не планирую покидать клуб в ближайшее время. Вот и все", - сказал футболист.

Добавим, что у Антонио контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

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Реал (Мадрид) Антонио Рюдигер
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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