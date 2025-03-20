Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рюдигер высказался о своем будущем в Реале
В футболе никогда не знаешь, что произойдет (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник мадридского "Реала" Антонио Рюдигер рассказал о своих планах на будущее.
"В футболе никогда не знаешь, что произойдет, но в "Реале" я действительно счастлив. Я не планирую покидать клуб в ближайшее время. Вот и все", - сказал футболист.
Добавим, что у Антонио контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Выгоднее проиграть? Потенциальные соперники Украины в следующей ЛН зависят от противостояния с Бельгией. А там привязка к Евро-2028
- "Россияне показывают отношение к миру". Зеленский показал последствия ночной атаки России
- Украина получила новую партию F-16 - Зеленский
- Примера. Атлетико – Барселона 2:4. Очередной фантастический суперкамбек от каталонцев
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн