Рюдигер высказался о своем будущем в Реале

Центральный защитник мадридского "Реала" Антонио Рюдигер рассказал о своих планах на будущее.

"В футболе никогда не знаешь, что произойдет, но в "Реале" я действительно счастлив. Я не планирую покидать клуб в ближайшее время. Вот и все", - сказал футболист.

Добавим, что у Антонио контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.