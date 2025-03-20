Мбаппе: Модрич - один из лучших игроков всех времен

Килиан Мбаппе, нападающий мадридского "Реала", высказался об игре своего опытного одноклубника - Луки Модрича.

"Лука - один из лучших игроков всех времен. Он не будет играть еще 20 лет, поэтому мы должны наслаждаться им каждый день, каждой игрой. Он наш капитан, один из лучших игроков".