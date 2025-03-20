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Мбаппе: Модрич - один из лучших игроков всех времен
Француз высказался о своем одноклубнике
Getty Images/Global Images Ukraine
Килиан Мбаппе, нападающий мадридского "Реала", высказался об игре своего опытного одноклубника - Луки Модрича.
"Лука - один из лучших игроков всех времен. Он не будет играть еще 20 лет, поэтому мы должны наслаждаться им каждый день, каждой игрой. Он наш капитан, один из лучших игроков".
Добавим, что у Модрича контракт с "Реалом" рассчитан до конца текущего сезона - до 30 июня 2025 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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