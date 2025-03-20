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Мбаппе: Модрич - один из лучших игроков всех времен

Испания

Француз высказался о своем одноклубнике

Мбаппе: Модрич - один из лучших игроков всех времен

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Килиан Мбаппе, нападающий мадридского "Реала", высказался об игре своего опытного одноклубника - Луки Модрича.

"Лука - один из лучших игроков всех времен. Он не будет играть еще 20 лет, поэтому мы должны наслаждаться им каждый день, каждой игрой. Он наш капитан, один из лучших игроков".

Добавим, что у Модрича контракт с "Реалом" рассчитан до конца текущего сезона - до 30 июня 2025 года.

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Лука Модрич Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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