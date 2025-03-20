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Тренер сборной Испании: У Ямала есть потенциал стать великим игроком

Испания

Де ла Фуэнте высказался о таланте Барселоны

Тренер сборной Испании: У Ямала есть потенциал стать великим игроком

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте высоко оценил игру 17-летнего вингера "Барселоны" Ламина Ямала.

"У Ямала есть потенциал стать великим игроком. Нашей сборной очень повезло, что он есть у нас. Ему сейчас всего 17 лет, его развитие продолжается. У него очень долгий путь впереди. У Ламина будут тяжелые времена, ему придется пройти через это все, а мы в этом поможем", - сказал Луис де ла Фуэнте.

Ямаль в текущем сезоне за "Барселону" сыграл 38 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 17 ассистов.

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Испания Ламин Ямаль Луис де ла Фуэнте
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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