Тренер сборной Испании: У Ямала есть потенциал стать великим игроком

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте высоко оценил игру 17-летнего вингера "Барселоны" Ламина Ямала.

"У Ямала есть потенциал стать великим игроком. Нашей сборной очень повезло, что он есть у нас. Ему сейчас всего 17 лет, его развитие продолжается. У него очень долгий путь впереди. У Ламина будут тяжелые времена, ему придется пройти через это все, а мы в этом поможем", - сказал Луис де ла Фуэнте.