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Тренер сборной Испании: У Ямала есть потенциал стать великим игроком
Де ла Фуэнте высказался о таланте Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте высоко оценил игру 17-летнего вингера "Барселоны" Ламина Ямала.
"У Ямала есть потенциал стать великим игроком. Нашей сборной очень повезло, что он есть у нас. Ему сейчас всего 17 лет, его развитие продолжается. У него очень долгий путь впереди. У Ламина будут тяжелые времена, ему придется пройти через это все, а мы в этом поможем", - сказал Луис де ла Фуэнте.
Ямаль в текущем сезоне за "Барселону" сыграл 38 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 17 ассистов.
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