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Центральный защитник Барселоны получил травму в сборной Испании
Неприятная ситуация
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Барселоны" получил травму в сборной Испании.
Пау Кубарси присел на газон на 40-й минуте и показывал, что может продолжить игру. На поле появились медики, которые помогли подняться испанцу. Защитник ушёл прихрамывая и на поле вышел защитник "Борнмута" Дин Хейсен.
Кубарси сыграл шестой матч за сборную Испании в поединке против Нидерландов.
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В этом сезоне Пау Кубарси сыграл 42 матча за "Барселону", в которых забил гол и отдал три голевые передачи.
К слову, сборные Испании и Нидерландов первый тайм закончили вничью 1:1.
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