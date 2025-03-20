Центральный защитник "Барселоны" получил травму в сборной Испании.

Пау Кубарси присел на газон на 40-й минуте и показывал, что может продолжить игру. На поле появились медики, которые помогли подняться испанцу. Защитник ушёл прихрамывая и на поле вышел защитник "Борнмута" Дин Хейсен.

Кубарси сыграл шестой матч за сборную Испании в поединке против Нидерландов.

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В этом сезоне Пау Кубарси сыграл 42 матча за "Барселону", в которых забил гол и отдал три голевые передачи.

К слову, сборные Испании и Нидерландов первый тайм закончили вничью 1:1.