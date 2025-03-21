  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Голеадор Спортинга может продолжить карьеру в Испании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Голеадор Спортинга может продолжить карьеру в Испании

Испания

Им интересуется один из грандов

Голеадор Спортинга может продолжить карьеру в Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как передает издание Fichajes, Виктор Дьокереш попал в шорт-лист "Атлетико" как один из потенциальных вариантов для усиления атаки. Мадридцы внимательно следят за шведским нападающим, который демонстрирует феноменальную форму в "Спортинге".

Однако главной проблемой является высокая трансферная стоимость – "Спортинг" не собирается продавать форварда дешево, что усложняет любые переговоры. "Атлетико" придется искать альтернативные варианты – либо структурирование суммы, либо включение игроков в возможный обмен.

Если клуб решится на этот трансфер, ему придется бороться с серьезной конкуренцией и убедить "Спортинг" выгодным финансовым предложением.

Добавим, что в этом сезоне на счету шведа 40 голов и 10 ассистов в 41 матче за "Спортинг" во всех турнирах.

Читайте такжеСтала известна цена потенциального летнего трансфера Виктора Дьёкереша
По теме
yellow-arrow
Журналист рассказал о том, что должна сделать Бавария для трансфера испанской звезды
yellow-arrow
Чалханоглу хочет, чтобы перспективный нападающий Реала присоединился к Интеру
yellow-arrow
Тренер сборной Испании: У Ямала есть потенциал стать великим игроком
Спортинг (Лиссабон) Атлетико (Мадрид) Виктор Дьёкереш
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости