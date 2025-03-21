Голеадор Спортинга может продолжить карьеру в Испании

Как передает издание Fichajes, Виктор Дьокереш попал в шорт-лист "Атлетико" как один из потенциальных вариантов для усиления атаки. Мадридцы внимательно следят за шведским нападающим, который демонстрирует феноменальную форму в "Спортинге".



Однако главной проблемой является высокая трансферная стоимость – "Спортинг" не собирается продавать форварда дешево, что усложняет любые переговоры. "Атлетико" придется искать альтернативные варианты – либо структурирование суммы, либо включение игроков в возможный обмен.

Если клуб решится на этот трансфер, ему придется бороться с серьезной конкуренцией и убедить "Спортинг" выгодным финансовым предложением.

Добавим, что в этом сезоне на счету шведа 40 голов и 10 ассистов в 41 матче за "Спортинг" во всех турнирах.