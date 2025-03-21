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Рафинья рассказал о том, что он мог покинуть Барселону прошлым летом
Однако он решил остаться, и теперь проводит невероятный сезон
Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный вингер "Барселоны" Рафинья рассказал о том, как он мог покинуть каталонский гранд прошлым летом.
"Я не чувствовал себя морально комфортно, пока мне не позвонил Флик. Каждый день ходили слухи о том, что я подпишу контракт с той или иной командой. Я провел сезон хуже, чем того ожидали болельщики. Все пошло не так, как того хотелось. Я видел, как люди умоляли меня покинуть клуб. Я серьезно думал об этом".
"Ханси Флик позвонил мне и попросил прийти на тренировку, прежде чем принять решение, потому что он хотел со мной поговорить и рассчитывал на меня в новом сезоне. Это был переломный момент. Я был уверен в том, что он является справедливым человеком, который видит, что я прилагаю максимум усилий ради того, чтобы играть. Думаю, я был прав", — добавил Рафинья.
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Отметим, что в этом сезоне Рафинья забил 31 гол и отдал 21 ассист в 47 матчах за клуб и сборную. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.
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