Будущее Антуана Гризманна может определиться в ближайшее время

Как сообщает L'Équipe, будущее лидера "Атлетико" Антуана Гризманна может определиться в ближайшее время, поскольку бывший игрок сборной Франции на следующей неделе встретится с руководством клуба, чтобы обсудить свою дальнейшую карьеру.

Контракт Гризманна с мадридцами действует до конца текущего сезона, однако в нем предусмотрена опция продления еще на один год. Атлетико" хочет сохранить нападающего, но клуб может предложить Гризманну снижение зарплаты, что может не устроить игрока, хотя сам француз не исключает возможности остаться в Мадриде еще на год.

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В то же время L'Équipe сообщает, что Гризманн всегда был заинтересован в возможности сыграть в МЛС. Его гораздо больше привлекает перспектива переезда в США, чем игра в Саудовской Аравии. Однако ожидается, что клубы из Персидского залива также проявят серьезный интерес к его подписанию.

Если этим летом Гризманн не перейдет в МЛС, как это уже сделали Уго Льорис и Оливье Жиру, то, вероятно, он сделает это летом 2026 года. Француз не планирует принимать немедленное решение после встречи с руководством "Атлетико", но финальное решение уже приближается.

Добавим, что в этом сезоне на счету нападающего 16 голов и 7 ассистов в 42-х матчах за "Атлетико" во всех турнирах.