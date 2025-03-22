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Драма в Сегунде: один из лидеров сезона теперь борется за выживание
Крутое пике в исполнении арагонцев
Фото - Сарагоса
"Реал Сарагоса" удачно начал текущую кампанию и набрал 13 очков после 6 туров, проиграв лишь "Бургосу" (0:1). В течение следующих двух месяцев "королевский клуб" заработал еще 12 пунктов и оставался среди группы лидеров.
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С конца осени результаты стали заметно ухудшаться. За последние 3,5 месяца коллектив из одноименного города одержал всего 2 победы. Сейчас у "беленьких" 36 баллов и они всего на 1 очко опережают зону вылета. При этом еще 23 ноября у коллектива было 25 пунктов.
Для спасения позвали легенду "Атлетико" (Мадрид) Габи, который защищал цвета клуба с 2007 по 2011 годы. Он возглавил арагонцев 17 марта. В последний раз "Сарагоса" выступала в элите в кампании 2012/13.
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