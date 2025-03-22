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Как увеличилась стоимость игроков в чемпионате Испании
Список возглавил игрок Реала
Getty Images/Global Images Ukraine
Transfermarkt обновил список подорожавших в чемпионате Испании игроков на текущую весну.
Первое место занял защитник мадридского "Реала" Рауль Асенсио. В начале 2025 г. его стоимость составляла 30 миллионов евро, однако она выросла на 22,5 млн евро.
Педри ("Барселона") – 120 (+20) млн евро.
Джулиано Симеоне ("Атлетико") – 25 (+13) млн евро.
Килиан Мбаппе ("Реал") – 170 (+10) млн евро.
Хулиан Альварес ("Атлетико") – 90 (+10) млн евро.
Алехандро Бальде ("Барселона") – 60 (+10) млн евро.
Ойан Сансет ("Реал Сосьедад") – 60 (+10) млн евро.
Браим Диас ("Реал") – 45 (+10) млн евро.
Микель Хаурегисар ("Атлетик") – 20 (+10) млн евро.
Жоан Гарсия ("Эспаньол") – 20 (+10) млн евро.
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