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Как увеличилась стоимость игроков в чемпионате Испании

Испания

Список возглавил игрок Реала

Как увеличилась стоимость игроков в чемпионате Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

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Transfermarkt обновил список подорожавших в чемпионате Испании игроков на текущую весну.

Первое место занял защитник мадридского "Реала" Рауль Асенсио. В начале 2025 г. его стоимость составляла 30 миллионов евро, однако она выросла на 22,5 млн евро.

Педри ("Барселона") – 120 (+20) млн евро.

Джулиано Симеоне ("Атлетико") – 25 (+13) млн евро.

Килиан Мбаппе ("Реал") – 170 (+10) млн евро.

Хулиан Альварес ("Атлетико") – 90 (+10) млн евро.

Алехандро Бальде ("Барселона") – 60 (+10) млн евро.

Ойан Сансет ("Реал Сосьедад") – 60 (+10) млн евро.

Браим Диас ("Реал") – 45 (+10) млн евро.

Микель Хаурегисар ("Атлетик") – 20 (+10) млн евро.

Жоан Гарсия ("Эспаньол") – 20 (+10) млн евро.

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Источник:
transfermarkt
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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