Стало известно, успеют ли принять участие Араухо и Рафинья в матче против Осасуны

Рафинья Диас и Рональд Араухо были вызваны в сборную Бразилии и Уругвая.

Эти две сборные принимают участие в квалификации ЧМ-2026. Матч сборной Бразилии пройдет 26 марта против Аргентины, а Уругвай сыграет против Боливии 25 марта.

Матч же "Барселоны" против "Осасуны" пройдет 27 марта, таким образом Sport считает, что вингер и защитник "Барсы" вполне могут успеть на этот матч после игр своих сборных.

Также издание считает, что игроки будут включены в заявку и начнут матч с "Осасуной" на скамейке запасных.