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Стало известно, успеют ли принять участие Араухо и Рафинья в матче против Осасуны

Испания

И там и здесь

Стало известно, успеют ли принять участие Араухо и Рафинья в матче против Осасуны

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

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Рафинья Диас и Рональд Араухо были вызваны в сборную Бразилии и Уругвая.

Эти две сборные принимают участие в квалификации ЧМ-2026. Матч сборной Бразилии пройдет 26 марта против Аргентины, а Уругвай сыграет против Боливии 25 марта.

Матч же "Барселоны" против "Осасуны" пройдет 27 марта, таким образом Sport считает, что вингер и защитник "Барсы" вполне могут успеть на этот матч после игр своих сборных.

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Также издание считает, что игроки будут включены в заявку и начнут матч с "Осасуной" на скамейке запасных.

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Источник:
sport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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