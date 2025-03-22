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Стало известно, успеют ли принять участие Араухо и Рафинья в матче против Осасуны
И там и здесь
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Рафинья Диас и Рональд Араухо были вызваны в сборную Бразилии и Уругвая.
Эти две сборные принимают участие в квалификации ЧМ-2026. Матч сборной Бразилии пройдет 26 марта против Аргентины, а Уругвай сыграет против Боливии 25 марта.
Матч же "Барселоны" против "Осасуны" пройдет 27 марта, таким образом Sport считает, что вингер и защитник "Барсы" вполне могут успеть на этот матч после игр своих сборных.
Также издание считает, что игроки будут включены в заявку и начнут матч с "Осасуной" на скамейке запасных.
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