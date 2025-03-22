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Алекс Баэна может перейти к мадридскому Атлетику
Отступные могут сыграть роль в приобретении
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Атлетико" хочет приобрести хавбека "Вильярреала" Алекса Баэну, сообщает As.
По информации источника, в подписании хавбека "Вильярреала" заинтересован главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне, специалист считает, что игрок идеально впишется в схему команды.
Добавим, что отступные игрока составляют 60 млн евро. И это является проблемой для мадридцев по приобретению.
Напомним, что в этом сезоне в чемпионате Испании Баэна провел 25 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 7 голевых передач.
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