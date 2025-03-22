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Алекс Баэна может перейти к мадридскому Атлетику

Испания

Отступные могут сыграть роль в приобретении

Алекс Баэна может перейти к мадридскому Атлетику

Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Атлетико" хочет приобрести хавбека "Вильярреала" Алекса Баэну, сообщает As.

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По информации источника, в подписании хавбека "Вильярреала" заинтересован главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне, специалист считает, что игрок идеально впишется в схему команды.

Добавим, что отступные игрока составляют 60 млн евро. И это является проблемой для мадридцев по приобретению.

Напомним, что в этом сезоне в чемпионате Испании Баэна провел 25 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 7 голевых передач.

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Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Вильярреал Алекс Баэна
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Источник:
as
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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