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Аталанта может продать своего ключевого форварда испанскому гранду

Испания

Контракт Лукмана с Аталантой до лета 2026

Аталанта может продать своего ключевого форварда испанскому гранду

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Аталанта" готова продать своего нападающего Адемола Лукмана "Барселоне" за 30 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.

По имеющейся информации, "Барселона" интересуется Адемолой Лукманом. Сам игрок готов сменить команду и хочет играть за каталонский клуб, на что "Аталанта" не собирается держать нигерийского игрока, а готова отдать его за 30 миллионов евро.

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За этот сезон в чемпионате Италии Лукман сыграл в 23 матчах, в которых отметился 13 голами и 5 результативными передачами.

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Аталанта (Бергамо) Барселона Адемола Лукман
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Источник:
mundodeportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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