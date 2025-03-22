Аталанта может продать своего ключевого форварда испанскому гранду

"Аталанта" готова продать своего нападающего Адемола Лукмана "Барселоне" за 30 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.

По имеющейся информации, "Барселона" интересуется Адемолой Лукманом. Сам игрок готов сменить команду и хочет играть за каталонский клуб, на что "Аталанта" не собирается держать нигерийского игрока, а готова отдать его за 30 миллионов евро.

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За этот сезон в чемпионате Италии Лукман сыграл в 23 матчах, в которых отметился 13 голами и 5 результативными передачами.