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Бразильский вингер Барселоны поделился своим мнением о том, может ли он выиграть Золотой мяч

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Оценил шансы

Бразильский вингер Барселоны поделился своим мнением о том, может ли он выиграть Золотой мяч

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Барселоны" Рафинья рассказал Fichajes о своих достижениях и о шансе выиграть Золотой мяч.

"Я стараюсь не думать об этом. Я хочу делать то же самое, что и на старте сезона, думая о результате и ставя перед собой определенную цель. Я стараюсь сохранять эту концентрированность, эту цель.

Конечно, у меня есть индивидуальные цели, и я хочу их достичь. Если говорить правду, то эта награда никогда не была целью. Моя цель - это голы, голевые передачи, завоевание трофеев для клуба, за который я выступаю, и национальной команды."

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"Когда дела в клубе и сборной идут хорошо, вполне понятно, что отдельные игроки выделяются. Тот факт, что я считаюсь одним из фаворитов на Золотой мяч, уже является триумфом для меня после всего, через что я прошел в своей карьере. Даже просто быть среди фаворитов - уже триумф.

Я стараюсь не концентрироваться на этом, я думаю о футболе. Игра за игрой, тренировка за тренировкой", — приводят слова бразильца издания.

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Бразилия Рафинья Золотой мяч Барселона
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Источник:
fichajes
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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