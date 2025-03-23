Бразильский вингер Барселоны поделился своим мнением о том, может ли он выиграть Золотой мяч

Вингер "Барселоны" Рафинья рассказал Fichajes о своих достижениях и о шансе выиграть Золотой мяч.

"Я стараюсь не думать об этом. Я хочу делать то же самое, что и на старте сезона, думая о результате и ставя перед собой определенную цель. Я стараюсь сохранять эту концентрированность, эту цель.

Конечно, у меня есть индивидуальные цели, и я хочу их достичь. Если говорить правду, то эта награда никогда не была целью. Моя цель - это голы, голевые передачи, завоевание трофеев для клуба, за который я выступаю, и национальной команды."