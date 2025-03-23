"Он очень скромный и тихий парень". Модрич - о французском нападающем Реала

Сегодня сборная Хорватии постарается сохранить положительный результат в свою пользу в противостоянии с Францией. Первая игра, состоявшаяся 20 марта, в четверг, завершилась победой "шашечных" со счетом 2:0.

Перед началом второй встречи капитан сборной Хорватии Лука Модрич поделился мыслями относительно своего одноклубника, но пока соперника Килиана Мбаппе: