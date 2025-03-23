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Несмотря на сроки восстановления. Вратарь Барселоны планирует вернуться к концу сезона

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Несмотря на сроки восстановления. Вратарь Барселоны планирует вернуться к концу сезона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вратарь "Барселоны" может вернуться к концу сезона.

Тер Штеген после перенесённой операции колена в сентябре, усердно работает над возвращением на поле.

В большинстве случаев из-за подобных травм футболисты вылетают на 8 месяцев или более. Немецкий вратарь выразил надежду вернуться в команду к концу сезона. Он прикладывает все усилия для этого.

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Напомним, что Тер Штеген получил разрыв коленной чашечки в матче против "Вильярреала" в сентябре 2024-го года. С тех пор он на поле не появлялся.

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Барселона Марк-Андре тер Штеген
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Источник:
Marca
Опубликовал: Владислав Прийменко
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