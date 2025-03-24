Барселона хочет подписать правого защитника Монако

По информации от Фабрицио Романо, "Барселона" этим летом планирует подписать правого защитника. В клубе довольны игрой Жюля Кунде, однако, учитывая плотный график матчей, каталонцы стремятся усилить фланг обороны.

Одним из основных кандидатов на переход стал Вандерсон – бразильский защитник, выступающий за "Монако". Ранее он уже привлекал внимание клубов АПЛ. В "Барселоне" ценят его универсальность, ведь он может сыграть и на левом фланге, а также хорошо проявляет себя как в атаке, так и в обороне.

По данным Романо, спортивный директор "Барселоны" Деку имеет хорошие отношения с агентом Вандерсона Жулиано Бертолуччи, что может способствовать возможному трансферу. Однако бразилец – не единственный вариант, который каталонцы рассматривают на эту позицию.

Добавим, что в этом сезоне на счету бразильца 2 гола и 4 ассиста в 34 матчах за "Монако" во всех турнирах.