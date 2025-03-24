Клуб из MLS пытается уговорить звезду Ла Лиги присоединиться к ним летом

Клуб из MLS пытается уговорить звездного игрока Ла Лиги присоединиться к ним этим летом.

Как сообщил журналист Николо Скира, представители "Лос-Анджелеса" пытаются убедить Антуана Гризманна покинуть мадридский "Атлетико" летом и присоединиться к клубу из MLS уже в ближайшее трансферное окно. Однако, действующий контракт 34-летнего француза с "матрасниками" действует до июня 2026 года.

Ранее появлялась информация о том, что руководство "Атлетико" в ближайшее время встретится с Гризманном, чтобы обсудить со своим игроком вопрос о его дальнейшем будущем в клубе.

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Напомним, что в этом сезоне Антуан Гризманн отметился 16 голами и 7 ассистами в 42 матчах на клубном уровне.