Мадридский "Реал" до сих пор не может определиться с тем, кто станет преемником Карло Анчелотти.

В сообщении от издания Fichajes говорится о том, что 52-летний Зинедин Зидан может в третий раз в своей карьере возглавить "Реал", если Хаби Алонсо откажется от предложения стать главным тренером "сливочных". Кандидатуру француза рассматривают в качестве одного из доступных вариантов.

Известно, что 43-летний испанец хочет остаться в леверкузенском "Байере" на еще один сезон, прежде чем менять клуб. Если такой выбор будет его окончательным решением, то королевскому клубу придется искать другого специалиста.

Ранее появлялась информация о том, что Зидан может возглавить сборную Франции.

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Зинедин Зидан возглавлял "Реал" в период с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. Под его руководством "сливочные" выиграли 11 титулов, в том числе три трофея Лиги чемпионов подряд.