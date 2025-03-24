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Известно, кто стал лучшим тренером марта в Ла Лиге

Испания

Это не Ханси Флик

Известно, кто стал лучшим тренером марта в Ла Лиге

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В этот понедельник, 24-го марта, были опубликованы результаты голосования на награду лучшему тренеру месяца в Ла Лиге по итогам марта.

На официальном сайте Ла Лиги сообщается, что 71-летний Мануэль Пеллегрини получил приз лучшему менеджеру, команда которого сейчас занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании с 44 очками. В марте "Бетис" победил трижды подряд, одолев "Леганес" (2:3), "Лас-Пальмас" (1:0) и "Реал" (2:1). В целом их победная серия насчитывает уже пять игр.

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В голосовании опытный чилиец обошел Ханси Флика из "Барселоны" и Клаудио Хиральдеса из "Сельты".

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Мануэль Пеллегрини Бетис (Севилья) Ла Лига
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Источник:
La Liga
Опубликовал: Андрей Журба
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