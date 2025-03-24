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Авторитетный журналист сообщил, что ключевой защитник Ливерпуля согласился присоединиться к Реалу

Испания

Переход состоится уже этим летом

Авторитетный журналист сообщил, что ключевой защитник Ливерпуля согласился присоединиться к Реалу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Авторитетный журналист сообщил, что ключевой защитник "Ливерпуля" согласился присоединиться к "Реалу".

Согласно эксклюзивной информации от журналиста Sky Sport Саши Тавольери, 26-летний Трент Александер-Арнольд договорился с мадридским клубом о переходе на правах свободного агента. Англичанин согласовал условия пятилетнего контракта с «Реалом» и присоединится к «сливочным» в июле этого года.

Несмотря на то, что представители "Ливерпуля" пытались уговорить своего воспитанника остаться в клубе и подписать новый долгосрочный контракт, ничто уже не изменит мнения крайнего защитника.

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В этом сезоне Трент Александер-Арнольд провел 39 матчей за "Ливерпуль" во всех турнирах, отметившись 3 голами и 7 результативными передачами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

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Реал (Мадрид) Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
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Источник:
Sky Sport CH
Опубликовал: Андрей Журба
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