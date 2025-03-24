Барселона продлит контракт со своим голкипером - СМИ

Войцех Щесны и "Барселона" близки к подписанию нового соглашения. Польский голкипер намерен продолжить карьеру в каталонском клубе, поскольку чувствует себя здесь счастливым и хорошо адаптировался к команде. Об этом пишет Cadena SER.

По информации источника, инициатором продления соглашения является сам главный тренер команды Ханси Флик, который доволен игрой вратаря. "Барселона" и футболист обсуждают продолжение сотрудничества по схеме 1+1.

Войцех в текущем сезоне сыграл 16 матчей, из которых 8 отыграл на ноль.