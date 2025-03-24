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Барселона продлит контракт со своим голкипером - СМИ

Испания

Продолжаются переговоры

Барселона продлит контракт со своим голкипером - СМИ

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Войцех Щесны и "Барселона" близки к подписанию нового соглашения. Польский голкипер намерен продолжить карьеру в каталонском клубе, поскольку чувствует себя здесь счастливым и хорошо адаптировался к команде. Об этом пишет Cadena SER.

По информации источника, инициатором продления соглашения является сам главный тренер команды Ханси Флик, который доволен игрой вратаря. "Барселона" и футболист обсуждают продолжение сотрудничества по схеме 1+1.

Войцех в текущем сезоне сыграл 16 матчей, из которых 8 отыграл на ноль.

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Источник:
Cadena SER
Опубликовал: Екатерина Власова
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