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Барселона продлит контракт со своим голкипером - СМИ
Продолжаются переговоры
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Войцех Щесны и "Барселона" близки к подписанию нового соглашения. Польский голкипер намерен продолжить карьеру в каталонском клубе, поскольку чувствует себя здесь счастливым и хорошо адаптировался к команде. Об этом пишет Cadena SER.
По информации источника, инициатором продления соглашения является сам главный тренер команды Ханси Флик, который доволен игрой вратаря. "Барселона" и футболист обсуждают продолжение сотрудничества по схеме 1+1.
Войцех в текущем сезоне сыграл 16 матчей, из которых 8 отыграл на ноль.
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