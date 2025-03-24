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Реал лидирует в гонке за подписание перспективного защитника Борнмута
Недавно он дебютировал за сборную Испании
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" лидирует в гонке за подписание перспективного защитника "Борнмута".
По информации от журналиста Саши Тавольери из издания Sky Sport, представители королевского клуба ведут активные переговоры с окружением 19-летнего Дина Хейсена. Испанский защитник планирует покинуть Англию этим летом, несмотря на то, что "вишни" получали запросы по нему от лондонского "Челси". Сам игрок мечтает играть за мадридскую команду.
Известно, что "Борнмут" потребует за своего футболиста 50 миллионов фунтов стерлингов, сумма отступных, которая прописана в его контракте с английским клубом. За Хейсеном также продолжают следить и другие клубы Европы.
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В этом сезоне Дин Хейсен принял участие в 27 матчах за "Борнмут", отметившись двумя голами. Его стоимость, по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 42 миллиона евро.
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