Мадридский "Реал" лидирует в гонке за подписание перспективного защитника "Борнмута".

По информации от журналиста Саши Тавольери из издания Sky Sport, представители королевского клуба ведут активные переговоры с окружением 19-летнего Дина Хейсена. Испанский защитник планирует покинуть Англию этим летом, несмотря на то, что "вишни" получали запросы по нему от лондонского "Челси". Сам игрок мечтает играть за мадридскую команду.

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Известно, что "Борнмут" потребует за своего футболиста 50 миллионов фунтов стерлингов, сумма отступных, которая прописана в его контракте с английским клубом. За Хейсеном также продолжают следить и другие клубы Европы.

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В этом сезоне Дин Хейсен принял участие в 27 матчах за "Борнмут", отметившись двумя голами. Его стоимость, по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 42 миллиона евро.