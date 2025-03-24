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Реал лидирует в гонке за подписание перспективного защитника Борнмута

Испания

Недавно он дебютировал за сборную Испании

Реал лидирует в гонке за подписание перспективного защитника Борнмута

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Реал" лидирует в гонке за подписание перспективного защитника "Борнмута".

По информации от журналиста Саши Тавольери из издания Sky Sport, представители королевского клуба ведут активные переговоры с окружением 19-летнего Дина Хейсена. Испанский защитник планирует покинуть Англию этим летом, несмотря на то, что "вишни" получали запросы по нему от лондонского "Челси". Сам игрок мечтает играть за мадридскую команду.

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Известно, что "Борнмут" потребует за своего футболиста 50 миллионов фунтов стерлингов, сумма отступных, которая прописана в его контракте с английским клубом. За Хейсеном также продолжают следить и другие клубы Европы.

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В этом сезоне Дин Хейсен принял участие в 27 матчах за "Борнмут", отметившись двумя голами. Его стоимость, по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 42 миллиона евро.

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Реал (Мадрид) Борнмут Дин Хейсен
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Источник:
Sky Sport CH
Опубликовал: Андрей Журба
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