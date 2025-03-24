Экс-нападающий Барселоны может вернуться в Испанию

Бывший нападающий "Барселоны" может вернуться в чемпионат Испании.

Как сообщает издание Fichajes, 25-летний Тринкау из лиссабонского "Спортинга" очень близок к возвращению в Ла Лигу. Интерес к португальскому вингеру проявляет "Вильярреал", который хочет усилить атаку своей команды. На данный момент "львы" не собираются его продавать, впрочем убедительное денежное предложение может изменить их мнение.

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После одного сезона в "Барселоне" Тринкау не смог себя зарекомендовать, однако ему удалось раскрыть свой потенциал в составе "Спортинга". В этом сезоне нападающий забил 9 голов и отдал 15 ассистов в 43 матчах на клубном уровне.

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Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.