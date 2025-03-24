Мадридский клуб собирается подписать талантливого центрбека из Серии А

Мадридский "Атлетико" собирается подписать талантливого центрального защитника из Серии А.

Сообщается, что 26-летний колумбиец Джон Лукуми может стать следующим подписанием "матрасников" в ближайшее трансферное окно. Он давно находится на радаре "Атлетико", но "красно-белые" еще не присылали предложения "Болонье" по их футболисту. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца июня 2026 года, поэтому итальянцы могут быть вынуждены продать его как минимум за 15 миллионов евро, если они не договорятся о продлении сотрудничества.

Читайте также Скауты Реала следили за центрбеком Болоньи в матче Лиги чемпионов

В этом сезоне Джон Лукуми провел 33 матча за "Болонью" во всех турнирах, забив один гол и отдав один ассист.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.