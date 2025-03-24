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Мадридский клуб собирается подписать талантливого центрбека из Серии А

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Известно, какую цену на игрока установила итальянская команда

Мадридский клуб собирается подписать талантливого центрбека из Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Атлетико" собирается подписать талантливого центрального защитника из Серии А.

Сообщается, что 26-летний колумбиец Джон Лукуми может стать следующим подписанием "матрасников" в ближайшее трансферное окно. Он давно находится на радаре "Атлетико", но "красно-белые" еще не присылали предложения "Болонье" по их футболисту. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца июня 2026 года, поэтому итальянцы могут быть вынуждены продать его как минимум за 15 миллионов евро, если они не договорятся о продлении сотрудничества.

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В этом сезоне Джон Лукуми провел 33 матча за "Болонью" во всех турнирах, забив один гол и отдав один ассист.

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Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

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Джон Лукуми
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Андрей Журба
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