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Мадридский клуб собирается подписать талантливого центрбека из Серии А
Известно, какую цену на игрока установила итальянская команда
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Атлетико" собирается подписать талантливого центрального защитника из Серии А.
Сообщается, что 26-летний колумбиец Джон Лукуми может стать следующим подписанием "матрасников" в ближайшее трансферное окно. Он давно находится на радаре "Атлетико", но "красно-белые" еще не присылали предложения "Болонье" по их футболисту. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца июня 2026 года, поэтому итальянцы могут быть вынуждены продать его как минимум за 15 миллионов евро, если они не договорятся о продлении сотрудничества.
В этом сезоне Джон Лукуми провел 33 матча за "Болонью" во всех турнирах, забив один гол и отдав один ассист.
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Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.
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