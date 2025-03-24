Педри: Я больше страдаю, когда не играю, поскольку мое тело не привыкло к этому

Полузащитник "Барселоны" Педри заявил, что ему нравится играть как можно больше.

"Люди говорят, что я много играю, никогда не нахожусь в ротации, но для меня это намного лучше!

Мне нравится играть, я хочу играть. Я больше страдаю, когда не играю, поскольку мое тело не привыкло к этому, поэтому мне труднее восстанавливаться", - сказал Педри.