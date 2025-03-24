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Педри: Я больше страдаю, когда не играю, поскольку мое тело не привыкло к этому

Испания

Футболист высказался о своей игре за Барселону

Педри: Я больше страдаю, когда не играю, поскольку мое тело не привыкло к этому

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Педри заявил, что ему нравится играть как можно больше.

"Люди говорят, что я много играю, никогда не нахожусь в ротации, но для меня это намного лучше!

Мне нравится играть, я хочу играть. Я больше страдаю, когда не играю, поскольку мое тело не привыкло к этому, поэтому мне труднее восстанавливаться", - сказал Педри.

Добавим, что в текущем сезоне Педри сыграл 42 матча, в которых забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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