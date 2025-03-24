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Педри: Я бы скорее выиграл требл, чем Золотой мяч

Испания
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Хавбек поделился своими мыслями

Педри: Я бы скорее выиграл требл, чем Золотой мяч

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Педри поделился своими амбициями на сезон, заявив, что команда может замахнуться на "требл" - победу в чемпионате Испании, Кубке Испании и Лиге чемпионов.

"Почему бы не думать о требл? Я бы скорее выиграл его, чем "Золотой мяч", - сказал Педри.

Добавим, что ближайший матч "Барселоны" состоится 27 марта. Команда сыграет против "Осасуны" в рамках Ла Лиги.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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