Педри: Я бы скорее выиграл требл, чем Золотой мяч

Полузащитник "Барселоны" Педри поделился своими амбициями на сезон, заявив, что команда может замахнуться на "требл" - победу в чемпионате Испании, Кубке Испании и Лиге чемпионов.

"Почему бы не думать о требл? Я бы скорее выиграл его, чем "Золотой мяч", - сказал Педри.

Добавим, что ближайший матч "Барселоны" состоится 27 марта. Команда сыграет против "Осасуны" в рамках Ла Лиги.