Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Педри: Я бы скорее выиграл требл, чем Золотой мяч
Хавбек поделился своими мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Педри поделился своими амбициями на сезон, заявив, что команда может замахнуться на "требл" - победу в чемпионате Испании, Кубке Испании и Лиге чемпионов.
"Почему бы не думать о требл? Я бы скорее выиграл его, чем "Золотой мяч", - сказал Педри.
Добавим, что ближайший матч "Барселоны" состоится 27 марта. Команда сыграет против "Осасуны" в рамках Ла Лиги.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Тренер вратарей Худжамов рекомендовал Реброву ставить на матчи с Бельгией Трубина, - источник
- "Он сейчас на любой позиции никакой". Леоненко раскритиковал полузащитника сборной Украины
- В Китае отреагировали на слухи о возможном участии в миротворческих силах в Украине
- Федерация футбола Испании вынесла решение о переносе матча Барселоны и Осасуны
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
5 000
2На сайт
150 000
3На сайт
100 000
4На сайт
225 000