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Бывший защитник Реала: Я обратился за психологической помощью из-за комментариев в социальных сетях
Защитник рассказал, как социальные сети влияют на психологическое состояние
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший защитник "Реала" Данило, который сейчас выступает за "Фламенго", откровенно рассказал о негативном влиянии социальных сетей на его карьеру.
"Сколько бы мы ни говорили, что критика в соцсетях нас не волнует, мы, в конце концов, люди. Не получится этого не чувствовать. Я не зависим от социальных сетей, я не очень много пользуюсь ими. Но мы хотим, чтобы нас принимали люди, мы хотим получать положительные отзывы. Никому не нужен негатив.
В "Реале" эта проблема проявилась сильнее всего, потому что это самый большой клуб мира. Я так много страдал, что обратился за психологической помощью. Были времена, когда казалось, что я больше не могу вспомнить, как играть в футбол. Критика действительно причиняла мне боль. Я был заложником критики, социальных сетей, всего остального. Именно тогда я начал работать со спортивным психологом", - сказал игрок.
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