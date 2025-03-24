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Бывший защитник Реала: Я обратился за психологической помощью из-за комментариев в социальных сетях

Испания

Защитник рассказал, как социальные сети влияют на психологическое состояние

Бывший защитник Реала: Я обратился за психологической помощью из-за комментариев в социальных сетях

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший защитник "Реала" Данило, который сейчас выступает за "Фламенго", откровенно рассказал о негативном влиянии социальных сетей на его карьеру.

"Сколько бы мы ни говорили, что критика в соцсетях нас не волнует, мы, в конце концов, люди. Не получится этого не чувствовать. Я не зависим от социальных сетей, я не очень много пользуюсь ими. Но мы хотим, чтобы нас принимали люди, мы хотим получать положительные отзывы. Никому не нужен негатив.

В "Реале" эта проблема проявилась сильнее всего, потому что это самый большой клуб мира. Я так много страдал, что обратился за психологической помощью. Были времена, когда казалось, что я больше не могу вспомнить, как играть в футбол. Критика действительно причиняла мне боль. Я был заложником критики, социальных сетей, всего остального. Именно тогда я начал работать со спортивным психологом", - сказал игрок.

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Данило Реал (Мадрид) Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.03.2025 в 21:36
Дурачки, отключите это дерьмо и живите спокойно.)
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Комментарии 1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.03.2025 в 21:36
Дурачки, отключите это дерьмо и живите спокойно.)
Ответить
0
0

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