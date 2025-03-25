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Если уж продлевать контракт, то с большими отступными. Какую клаусулу пропишет Барса в новом контракте де Йонга?

Испания

Приоритетная цель Барсы

Если уж продлевать контракт, то с большими отступными. Какую клаусулу пропишет Барса в новом контракте де Йонга?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Барселона" намерена продлить контракт нидерландского полузащитника Фрэнки де Йонга, одним из основных пунктов в новом договоре будет клаусула в размере 80 миллионов евро, сообщает Sport.

По информации издания, контракт нидерландца с испанским клубом истекает летом 2026 года, однако руководство каталонского клуба работает над продлением договора и вписыванием отступных.

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"Барса" включит в договор опцию выкупа полузащитника за 80 млн евро. Они делают это, чтобы защититься от потери футболиста.

Напомним, что в этом сезоне в чемпионате Испании нидерландец сыграл в 15 играх, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

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Источник:
sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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