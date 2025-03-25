Если уж продлевать контракт, то с большими отступными. Какую клаусулу пропишет Барса в новом контракте де Йонга?

"Барселона" намерена продлить контракт нидерландского полузащитника Фрэнки де Йонга, одним из основных пунктов в новом договоре будет клаусула в размере 80 миллионов евро, сообщает Sport.

По информации издания, контракт нидерландца с испанским клубом истекает летом 2026 года, однако руководство каталонского клуба работает над продлением договора и вписыванием отступных.

Читайте также Барселона продлит контракт со своим голкипером - СМИ

"Барса" включит в договор опцию выкупа полузащитника за 80 млн евро. Они делают это, чтобы защититься от потери футболиста.

Напомним, что в этом сезоне в чемпионате Испании нидерландец сыграл в 15 играх, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.