В заявке есть, но выйдет ли на поле? Mundo Deportivo проанализировал ситуацию с Араухо

Сегодня в 22:00 сборная Уругвая вместе с защитником "Барселоны" Рональдом Араухо сыграет против сборной Боливии.

Поэтому наличие Рональда Араухо в стартовом составе матча "Барселона" - "Осасуна", который пройдет 27 марта в 22:00, под вопросом, но уругваец попал в заявку на игру. Вот почему, если он и выйдет на поле, то только как замена какого-нибудь игрока.

Добавим, что защитник не сможет отдохнуть перед матчем против "Осасуны".