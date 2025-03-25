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В заявке есть, но выйдет ли на поле? Mundo Deportivo проанализировал ситуацию с Араухо

Испания

Игра или отдых?

В заявке есть, но выйдет ли на поле? Mundo Deportivo проанализировал ситуацию с Араухо

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня в 22:00 сборная Уругвая вместе с защитником "Барселоны" Рональдом Араухо сыграет против сборной Боливии.

Поэтому наличие Рональда Араухо в стартовом составе матча "Барселона" - "Осасуна", который пройдет 27 марта в 22:00, под вопросом, но уругваец попал в заявку на игру. Вот почему, если он и выйдет на поле, то только как замена какого-нибудь игрока.

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Добавим, что защитник не сможет отдохнуть перед матчем против "Осасуны".

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Источник:
mundodeportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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