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Верит в план Реала. Турецкий вингер рассказал о своем будущем в мадридской команде

Испания

В планах игрока стать ключевым игроком Реала

Верит в план Реала. Турецкий вингер рассказал о своем будущем в мадридской команде

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Турецкий вингер мадридского "Реала" Арда Гюлер поделился мыслями о своем будущем в "сливочной" команде.

"Реал" дал мне план, и я до сих пор в него верю. Я уверен, что у меня все получится в этой команде. Я даже купил дом в Мадриде.

Я очень много работаю и всегда готов играть, как вы могли видеть в матче против Венгрии.

Я люблю фанатов "Реала", и их поддержка для меня очень важна. Я очень благодарен. Я приехал в "Реал", чтобы играть и стать важной частью этой команды. И я не перестану бороться, пока не достигну своего", — цитирует слова Гюлера Marca.

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Напомним, за этот сезон Гюлер сыграл 30 матчей во всех официальных турнирах за "Реал", в которых отметился 3 голами и 5 результативными передачами.

Его контракт с "Реалом" до 2029 года.

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Реал (Мадрид) Арда Гюлер
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Источник:
marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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