Верит в план Реала. Турецкий вингер рассказал о своем будущем в мадридской команде

Турецкий вингер мадридского "Реала" Арда Гюлер поделился мыслями о своем будущем в "сливочной" команде.

"Реал" дал мне план, и я до сих пор в него верю. Я уверен, что у меня все получится в этой команде. Я даже купил дом в Мадриде.

Я очень много работаю и всегда готов играть, как вы могли видеть в матче против Венгрии.

Я люблю фанатов "Реала", и их поддержка для меня очень важна. Я очень благодарен. Я приехал в "Реал", чтобы играть и стать важной частью этой команды. И я не перестану бороться, пока не достигну своего", — цитирует слова Гюлера Marca.