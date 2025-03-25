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Верит в план Реала. Турецкий вингер рассказал о своем будущем в мадридской команде
В планах игрока стать ключевым игроком Реала
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Турецкий вингер мадридского "Реала" Арда Гюлер поделился мыслями о своем будущем в "сливочной" команде.
"Реал" дал мне план, и я до сих пор в него верю. Я уверен, что у меня все получится в этой команде. Я даже купил дом в Мадриде.
Я очень много работаю и всегда готов играть, как вы могли видеть в матче против Венгрии.
Я люблю фанатов "Реала", и их поддержка для меня очень важна. Я очень благодарен. Я приехал в "Реал", чтобы играть и стать важной частью этой команды. И я не перестану бороться, пока не достигну своего", — цитирует слова Гюлера Marca.
Напомним, за этот сезон Гюлер сыграл 30 матчей во всех официальных турнирах за "Реал", в которых отметился 3 голами и 5 результативными передачами.
Его контракт с "Реалом" до 2029 года.
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