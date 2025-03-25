Relevo: Реал хочет вернуть центрального защитника, который сейчас выступает в Серии А

Испанский центральный защитник "Лацио" Марио Хила, который успел поиграть в "Реал Мадрид Кастилья", может вернуться в состав "сливочных", а именно в основную команду.

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По информации Relevo, "Реал" контактирует с агентом Марио Хила, они хотят видеть 24-летнего испанца в следующем сезоне чемпионата Испании. Отмечается, что за игроком "Лацио" также следят "Интер", "Ювентус" и ряд клубов из АПЛ.

Напомним, за этот сезон испанец сыграл в 25 матчах в Серии А, в которых отметился 1 голом.