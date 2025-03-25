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Легендарный ветеран говорит, что мечтает завершить карьеру в мадридском Реале

Испания

Хотя об этом еще рано говорить

Легендарный ветеран говорит, что мечтает завершить карьеру в мадридском Реале

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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С момента перехода из "Тоттенхэма" в 2012 году за 35 миллионов евро хорватский полузащитник Лука Модрич провел 579 матчей за "Реал", забив 43 гола и отдав 93 ассиста. В интервью для Téléfoot хорват заявил, что намерен остаться в "Реале" до конца карьеры.

"Я хочу завершить карьеру в "Реал Мадрид". Посмотрим, что произойдет. Впереди еще много матчей, и мне нужно сосредоточиться на них. В 39 лет я все еще голоден к игре", - сказал Модрич.

Добавим, что действующий контракт хорвата со "сливочными" истекает в конце сезона.

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Лука Модрич Реал (Мадрид)
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Источник:
Telefoot
Опубликовал: Алексей Полищук
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