Легендарный ветеран говорит, что мечтает завершить карьеру в мадридском Реале

С момента перехода из "Тоттенхэма" в 2012 году за 35 миллионов евро хорватский полузащитник Лука Модрич провел 579 матчей за "Реал", забив 43 гола и отдав 93 ассиста. В интервью для Téléfoot хорват заявил, что намерен остаться в "Реале" до конца карьеры.

"Я хочу завершить карьеру в "Реал Мадрид". Посмотрим, что произойдет. Впереди еще много матчей, и мне нужно сосредоточиться на них. В 39 лет я все еще голоден к игре", - сказал Модрич.

Добавим, что действующий контракт хорвата со "сливочными" истекает в конце сезона.