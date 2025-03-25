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Диего Симеоне хочет подписать в Атлетико лидера Челси
Стремятся усилить полузащиту
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Fichajes, Диего Симеоне уже имеет главную цель для усиления центра поля "Атлетико" – Энцо Фернандес. Наставник считает, что полузащитник "Челси" может стать ключевым элементом в создании баланса, креативности и лидерства в команде в следующем сезоне.
24-летний футболист уже продемонстрировал свое качество в Премьер-лиге после периода адаптации на "Стэмфорд Бридж". Несмотря на нестабильность в проекте "Челси", Фернандес является одним из самых ярких игроков в центре поля. Однако возможность выступать в Ла Лиге и работать под руководством Симеоне может быть привлекательной для аргентинца.
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Главным вызовом для "Атлетико" станет сумма трансфера. "Челси" потратил огромные средства на подписание Фернандеса и не планирует продавать одну из своих звезд за низкую цену.
Добавим, что в этом сезоне на счету Энцо 5 голов и 9 ассистов в 35 матчах за "Челси" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 75 миллионов евро.
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