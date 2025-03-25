  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Диего Симеоне хочет подписать в Атлетико лидера Челси
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Диего Симеоне хочет подписать в Атлетико лидера Челси

Испания

Стремятся усилить полузащиту

Диего Симеоне хочет подписать в Атлетико лидера Челси

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает издание Fichajes, Диего Симеоне уже имеет главную цель для усиления центра поля "Атлетико" – Энцо Фернандес. Наставник считает, что полузащитник "Челси" может стать ключевым элементом в создании баланса, креативности и лидерства в команде в следующем сезоне.

24-летний футболист уже продемонстрировал свое качество в Премьер-лиге после периода адаптации на "Стэмфорд Бридж". Несмотря на нестабильность в проекте "Челси", Фернандес является одним из самых ярких игроков в центре поля. Однако возможность выступать в Ла Лиге и работать под руководством Симеоне может быть привлекательной для аргентинца.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Главным вызовом для "Атлетико" станет сумма трансфера. "Челси" потратил огромные средства на подписание Фернандеса и не планирует продавать одну из своих звезд за низкую цену.

Добавим, что в этом сезоне на счету Энцо 5 голов и 9 ассистов в 35 матчах за "Челси" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 75 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Relevo: Реал хочет вернуть центрального защитника, который сейчас выступает в Серии А
yellow-arrow
Легендарный ветеран говорит, что мечтает завершить карьеру в мадридском Реале
yellow-arrow
Верит в план Реала. Турецкий вингер рассказал о своем будущем в мадридской команде
Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Челси (Лондон) Энцо Фернандес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости