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Барселона нацелилась на подписание звезды Серии A

Испания

Каталонцы хотят усилить атаку

Барселона нацелилась на подписание звезды Серии A

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Fichajes, "Барселона" начала переговоры с представителями нападающего "Аталанты" Адемолы Лукмана, рассматривая возможность его трансфера летом.

Руководство клуба видит в нигерийском вингере перспективное усиление, но борьба за игрока будет ожесточенной, ведь "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" также внимательно следят за ситуацией.

"Аталанта" готова продать Лукмана за 65 миллионов евро. Для "Барселоны" это может стать проблемой из-за финансовых ограничений, но клуб все же планирует инвестировать в атакующую линию.

Добавим, что в этом сезоне на счету Лукмана 18 голов и 7 ассистов в 32-х матчах за "Аталанту" во всех турнирах.

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Аталанта (Бергамо) Барселона Адемола Лукман
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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