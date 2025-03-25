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Легенда Реала может покинуть команду уже этим летом
Он выиграл пять титулов Лиги чемпионов с королевским клубом
Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда мадридского "Реала" может покинуть команду уже этим летом.
Как сообщает издание El Gol Digital, будущее 33-летнего Лукаса Васкеса в Мадриде до сих пор остается под вопросом. Его действующий контракт со "сливочными" рассчитан до конца июня этого года, поэтому, если стороны не смогут договориться о продолжении сотрудничества, испанец может уйти из клуба.
Отмечается, что "Мальйорка" проявляет интерес к опытному крайнему защитнику, который может сыграть на позиции вингера. Васкес не хочет играть ни за один испанский клуб, кроме "Реала". В его возможном подписании также заинтересованы несколько саудовских клубов.
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В этом сезоне Лукас Васкес принял участие в 37 матчах за "Реал" во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 6 ассистов.
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