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Легенда Реала может покинуть команду уже этим летом

Испания

Он выиграл пять титулов Лиги чемпионов с королевским клубом

Легенда Реала может покинуть команду уже этим летом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легенда мадридского "Реала" может покинуть команду уже этим летом.

Как сообщает издание El Gol Digital, будущее 33-летнего Лукаса Васкеса в Мадриде до сих пор остается под вопросом. Его действующий контракт со "сливочными" рассчитан до конца июня этого года, поэтому, если стороны не смогут договориться о продолжении сотрудничества, испанец может уйти из клуба.

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Отмечается, что "Мальйорка" проявляет интерес к опытному крайнему защитнику, который может сыграть на позиции вингера. Васкес не хочет играть ни за один испанский клуб, кроме "Реала". В его возможном подписании также заинтересованы несколько саудовских клубов.

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В этом сезоне Лукас Васкес принял участие в 37 матчах за "Реал" во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 6 ассистов.

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Реал (Мадрид) Мальорка Лукас Васкес
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Источник:
El Gol Digital
Опубликовал: Андрей Журба
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