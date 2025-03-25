Педри – о плотном графике матчей: Уровень футбола падает

Полузащитник "Барселоны" Педри поделился своим мнением относительно плотного графика в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

"Трудно восстановиться за менее чем 72 часа. Всегда можно найти другое решение (об игре с "Осасуной"). При таком количестве матчей уровень футбола падает.

Мы должны принимать ситуацию, но важно знать, что лучше восстанавливаться как следует. Будет хуже, если игроки не будут готовы на все 100 процентов", – цитирует слова Педри As.