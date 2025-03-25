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Известный инсайдер подтвердил информацию. Реал сделал официальное предложение защитнику Ливерпуля
Между королевским клубом и звездным футболистом продолжаются переговоры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Известный инсайдер подтвердил информацию о том, что мадридский "Реал" отправил официальное предложение защитнику "Ливерпуля".
Как сообщил Фабрицио Романо, 26-летний Трент Александер-Арнольд приближается к переходу в "Реал" на правах свободного агента. Окружение английского защитника рассматривает запрос от "сливочных", который был недавно отправлен.
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Отмечается, что стороны ведут обсуждение деталей сделки, однако в Мадриде абсолютно уверены в том, что им удастся закрыть эту сделку.
Ранее также появлялась информация о том, что Трент-Александер Арнольд согласовал с "Реалом" условия пятилетнего контракта. Футболист сборной "Трех львов" должен присоединиться к "сливочным" в июле 2025 года.
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