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Известный инсайдер подтвердил информацию. Реал сделал официальное предложение защитнику Ливерпуля

Испания

Между королевским клубом и звездным футболистом продолжаются переговоры

Известный инсайдер подтвердил информацию. Реал сделал официальное предложение защитнику Ливерпуля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Известный инсайдер подтвердил информацию о том, что мадридский "Реал" отправил официальное предложение защитнику "Ливерпуля".

Как сообщил Фабрицио Романо, 26-летний Трент Александер-Арнольд приближается к переходу в "Реал" на правах свободного агента. Окружение английского защитника рассматривает запрос от "сливочных", который был недавно отправлен.

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Отмечается, что стороны ведут обсуждение деталей сделки, однако в Мадриде абсолютно уверены в том, что им удастся закрыть эту сделку.

Ранее также появлялась информация о том, что Трент-Александер Арнольд согласовал с "Реалом" условия пятилетнего контракта. Футболист сборной "Трех львов" должен присоединиться к "сливочным" в июле 2025 года.

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Реал (Мадрид) Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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