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Команда из Латинской Америки заинтересована в подписании ключевого нападающего Атлетико

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Команда из Латинской Америки заинтересована в подписании ключевого нападающего Атлетико

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Известный клуб из Латинской Америки проявил интерес к нападающему мадридского "Атлетико".

Согласно информации от журналиста Николо Скиры, мексиканский "Тигрес" заинтересован в подписании Анхеля Корреа из "Атлетико". Представители "тигров" уже начали переговоры с 30-летним аргентинским форвардом, предложив ему денежный контракт до 2028 года с опцией продления на еще один сезон.

Напомним, что Анхель Корреа выступает в составе "матрасников" с 2015 года. На его счету 87 голов и 65 ассистов в 460 матчах за "Атлетико" во всех турнирах.

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В этом сезоне он забил 7 голов и отдал 5 результативных передач в 39 матчах на клубном уровне. По версии известного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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