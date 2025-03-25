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Не увидим в этом сезоне аргентинца. Рома осталась без ключевого нападающего до конца сезона
Сегодня пройдет операция
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В воскресенье, 16 марта, прошел матч "Рома" - "Кальяри", игра закончилась победой гостей, однако во время игры нападающий "Ромы" Пауло Дибала получил травму левого бедра.
После нескольких обследований медики заявили, что аргентинцу нужно провести операцию, ведь без нее карьера Дибалы может оказаться под угрозой.
Отмечается, что из-за операции Пауло Дибала уже не сыграет в этом сезоне. В настоящее время 31-летний аргентинец находится в Лондоне.
За этот сезон Дибала сыграл в 36 матчах во всех официальных турнирах, отличившихся 8 голами и 4 результативными передачами.
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