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Реал следит за звездным вингером Ла Лиги, которого хочет подписать Барселона
Его трансфер будет возможен лишь в том случае, если Винисиус Жуниор покинет клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" внимательно наблюдает за звездным вингером Ла Лиги, которого хочет подписать "Барселона".
Как сообщает издание Fichajes, представители «сливочных» следят за ситуацией с Нико Уильямсом, который выступает за "Атлетик" из Бильбао. В королевском клубе обеспокоены тем, что Саудовская Про-лига может переманить их главную звезду — Винисиуса Жуниора. В таком случае, они хотят найти подходящую замену, а в контракте Уильямса-младшего прописана сумма отступных в размере 62 миллионов евро.
Отмечается, что окружение 22-летнего вингера сборной Испании поддерживает идею с возможным переходом в "Реал", поскольку такой амбициозный проект является привлекательным для самого футболиста.
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Ранее мы писали об интересе мюнхенской "Баварии" к Нико Уильямсу, за которым следит лондонский "Арсенал".
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