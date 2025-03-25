Реал следит за звездным вингером Ла Лиги, которого хочет подписать Барселона

Мадридский "Реал" внимательно наблюдает за звездным вингером Ла Лиги, которого хочет подписать "Барселона".

Как сообщает издание Fichajes, представители «сливочных» следят за ситуацией с Нико Уильямсом, который выступает за "Атлетик" из Бильбао. В королевском клубе обеспокоены тем, что Саудовская Про-лига может переманить их главную звезду — Винисиуса Жуниора. В таком случае, они хотят найти подходящую замену, а в контракте Уильямса-младшего прописана сумма отступных в размере 62 миллионов евро.

Отмечается, что окружение 22-летнего вингера сборной Испании поддерживает идею с возможным переходом в "Реал", поскольку такой амбициозный проект является привлекательным для самого футболиста.

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Ранее мы писали об интересе мюнхенской "Баварии" к Нико Уильямсу, за которым следит лондонский "Арсенал".