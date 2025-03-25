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Рафинья: Я стараюсь не думать о Золотом мяче

Испания

Футболист высказался о шансах получить Золотой мяч-2025

Рафинья: Я стараюсь не думать о Золотом мяче

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Барселоны" Рафинья высказался о возможности получить "Золотой мяч" в 2025 году.

"Я стараюсь не думать об этом, чтобы сосредоточиться на личных целях в своей карьере. В конце сезона, если я выиграю все титулы, возможность получить индивидуальную награду будет больше.

Но сейчас я не сосредоточен на "Золотом мяче". Не отвлекаюсь".

Добавим, что Рафинья в текущем сезоне сыграл 42 матча, в которых забил 27 голов и отдал 20 ассистов.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Барсeлонец
25.03.2025 в 17:34
Рафа трудяга от Бога. Боже, дай же ему ЗМ пжл, он его своим трудом заслужил. И Барсе требл пжл, а, Боже?
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Комментарии 1
avatar
Барсeлонец
25.03.2025 в 17:34
Рафа трудяга от Бога. Боже, дай же ему ЗМ пжл, он его своим трудом заслужил. И Барсе требл пжл, а, Боже?
Ответить
0
0

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