Рафинья: Я стараюсь не думать о Золотом мяче

Вингер "Барселоны" Рафинья высказался о возможности получить "Золотой мяч" в 2025 году.

"Я стараюсь не думать об этом, чтобы сосредоточиться на личных целях в своей карьере. В конце сезона, если я выиграю все титулы, возможность получить индивидуальную награду будет больше.

Но сейчас я не сосредоточен на "Золотом мяче". Не отвлекаюсь".