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Рафинья: Я стараюсь не думать о Золотом мяче
Футболист высказался о шансах получить Золотой мяч-2025
Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер "Барселоны" Рафинья высказался о возможности получить "Золотой мяч" в 2025 году.
"Я стараюсь не думать об этом, чтобы сосредоточиться на личных целях в своей карьере. В конце сезона, если я выиграю все титулы, возможность получить индивидуальную награду будет больше.
Но сейчас я не сосредоточен на "Золотом мяче". Не отвлекаюсь".
Добавим, что Рафинья в текущем сезоне сыграл 42 матча, в которых забил 27 голов и отдал 20 ассистов.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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Барсeлонец
25.03.2025 в 17:34
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