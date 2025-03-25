Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал отказывается от трансфера дорогостоящего хавбека Челси в пользу таланта из Бундеслиги
Интересное решение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" готов переключиться на идею с подписанием перспективного хавбека "Штугарта".
Как сообщает издание Fichajes, королевский клуб отказался от идеи с подписанием Энцо Фернандеса из "Челси" и Мартина Субименди из "Реал Сосьедада", поскольку сейчас они работают над трансфером Ангело Штиллера.
В контракте 23-летнего немецкого полузащитника прописана клаусула в размере 36,5 миллионов евро, что делает его доступным альтернативным вариантом на рынке, по сравнению с другими именами, которые находились в их списке.
Такое решение клуба связано с тем, что представителями Штиллера является агентство Sports 360, акционером которого недавно стал Тони Кроос. Связь легендарного 35-летнего немца с "Реалом" может поспособствовать будущей сделке.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Добавим, что в текущем сезоне Ангело Штиллер провел 39 матчей в составе "Штутгарта" во всех турнирах, забив три гола и отдав 6 результативных передач. На сайте Transfermarkt его стоимость оценивается в 32 миллиона евро.
Популярное сейчас
- Украинский легионер английского клуба выбыл до конца сезона
- Трубин: Я очень разочарован, потому что была возможность играть с топ-сборными через 2-3 дня каждый месяц
- Свитолина проиграла Свентек в Майами. Судьбу первого сета определял тай-брейк
- Игрок Шахтера получил новое гражданство
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом
- Эменике сменил королеву: от Мисс Нигерия-2013 до Мисс Нигерия-2014