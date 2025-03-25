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Реал отказывается от трансфера дорогостоящего хавбека Челси в пользу таланта из Бундеслиги

Испания

Интересное решение

Реал отказывается от трансфера дорогостоящего хавбека Челси в пользу таланта из Бундеслиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Реал" готов переключиться на идею с подписанием перспективного хавбека "Штугарта".

Как сообщает издание Fichajes, королевский клуб отказался от идеи с подписанием Энцо Фернандеса из "Челси" и Мартина Субименди из "Реал Сосьедада", поскольку сейчас они работают над трансфером Ангело Штиллера.

В контракте 23-летнего немецкого полузащитника прописана клаусула в размере 36,5 миллионов евро, что делает его доступным альтернативным вариантом на рынке, по сравнению с другими именами, которые находились в их списке.

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Такое решение клуба связано с тем, что представителями Штиллера является агентство Sports 360, акционером которого недавно стал Тони Кроос. Связь легендарного 35-летнего немца с "Реалом" может поспособствовать будущей сделке.

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Добавим, что в текущем сезоне Ангело Штиллер провел 39 матчей в составе "Штутгарта" во всех турнирах, забив три гола и отдав 6 результативных передач. На сайте Transfermarkt его стоимость оценивается в 32 миллиона евро.

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Реал (Мадрид) Штутгарт Ангело Штиллер
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Андрей Журба
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