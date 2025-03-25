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Барселона хочет продлить контракт со своим главным тренером
Новое соглашение может быть заключено до 2027 года
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик может продлить сотрудничество с клубом
По информации издания Sport, руководство испанского клуба планирует предложить немецкому специалисту продлить контракт до 2027 года. "Барселона" также планирует повысить заработную плату Флика.
Напомним, что испанская команда лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. Подопечные Ханси имеют 60 очков, по итогам 27 матчей.
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Источник:Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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