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Капитан Атлетико вернулся к тренировкам с основной командой
Это здорово для клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Атлетико" вернулся к тренировкам с основной командой.
По информации Marca, Коке, получивший мышечную травму, вернулся к тренировкам с клубом. Из-за травмы футболист пропустил 7 матчей "матрасников"
Ожидается, что полузащитник сможет выйти на поле в матче против "Эспаньола".
В последний раз Коке выходил в матче против "Сельты" 15 февраля, с замены на 10-й минуте.
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В данный момент испанский футболист сыграл 35 матчей за "Атлетико" во всех турнирах. На его счету один гол и две голевые передачи.
"Атлетико" сыграет против "Эспаньола" 29 марта. Матч начнётся в 17:15 по киевскому времени.
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