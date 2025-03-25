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Капитан Атлетико вернулся к тренировкам с основной командой

Испания

Это здорово для клуба

Капитан Атлетико вернулся к тренировкам с основной командой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан "Атлетико" вернулся к тренировкам с основной командой.

По информации Marca, Коке, получивший мышечную травму, вернулся к тренировкам с клубом. Из-за травмы футболист пропустил 7 матчей "матрасников"

Ожидается, что полузащитник сможет выйти на поле в матче против "Эспаньола".

В последний раз Коке выходил в матче против "Сельты" 15 февраля, с замены на 10-й минуте.

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В данный момент испанский футболист сыграл 35 матчей за "Атлетико" во всех турнирах. На его счету один гол и две голевые передачи.

"Атлетико" сыграет против "Эспаньола" 29 марта. Матч начнётся в 17:15 по киевскому времени.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Владислав Прийменко
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