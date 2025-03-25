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Барселона борется с Реалом за центрбека Борнмута
Об этом пишет El Nacional
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральным защитником "Борнмута" Дином Хейсеном заинтересовались два испанских гранда - "Реал" и "Барселоны". Об этом сообщает издание El Nacional.
По информации источника, "Барселона" имеет преимущество в борьбе за игрока. Спортивный директор клуба Деку готов предложить Хейсену роль основного игрока в центре обороны. В "Реале" же Дину придется конкурировать с топовыми футболистами за место в основном составе.
Хейсен в текущем сезоне за "Борнмут" сыграл 27 матчей, в которых забил 2 гола.
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