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Центрбек Реала вернулся к тренировкам после тяжелой травмы
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Getty Images/Global Images Ukraine
25 марта центральный защитник "Реала" Эдер Милитао вернулся к тренировкам на поле.
Об этом пишет Фабрицио Романо.
Напомним, что футболист получил серьезную травму в ноябре прошлого года в матче Ла Лиги против "Осасуны". Это уже второй разрыв крестообразной связки колена для бразильца за последние полтора года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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