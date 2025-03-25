Центрбек Реала вернулся к тренировкам после тяжелой травмы

25 марта центральный защитник "Реала" Эдер Милитао вернулся к тренировкам на поле.

Об этом пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что футболист получил серьезную травму в ноябре прошлого года в матче Ла Лиги против "Осасуны". Это уже второй разрыв крестообразной связки колена для бразильца за последние полтора года.