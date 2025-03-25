  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Центрбек Реала вернулся к тренировкам после тяжелой травмы
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Центрбек Реала вернулся к тренировкам после тяжелой травмы

Испания

Хорошие новости

Центрбек Реала вернулся к тренировкам после тяжелой травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

25 марта центральный защитник "Реала" Эдер Милитао вернулся к тренировкам на поле.

Об этом пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что футболист получил серьезную травму в ноябре прошлого года в матче Ла Лиги против "Осасуны". Это уже второй разрыв крестообразной связки колена для бразильца за последние полтора года.

Читайте такжеБарселона борется с Реалом за центрбека Борнмута
По теме
yellow-arrow
Манчестер Сити желает приобрести вингера Реала
yellow-arrow
Барселона борется с Реалом за центрбека Борнмута
yellow-arrow
Капитан Атлетико вернулся к тренировкам с основной командой
Реал (Мадрид) Эдер Милитао
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости